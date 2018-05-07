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Московские кадеты с 9 мая будут нести торжественную вахту у Огня Памяти и Славы
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Московские кадеты с 9 мая будут нести торжественную вахту у Огня Памяти и Славы 

РИАМО 21 минуту назад
Фото: РИАМО
У Огня Памяти и Славы на Поклонной горе в Москве с 9 мая кадеты заступят в торжественный караул со сменой часовых каждые 20 минут, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента образования.
«В рамках реализации образовательного проекта «День кадетского класса в Музее Победы» 9,11,12 и 13 мая кадеты московских школ будут нести вахту почетным караулом у Огня Памяти и Славы на Поклонной горе», — говорится в сообщении.
Заступив в почетный караул с 10 часов утра, московские кадеты в течение дня будут нести торжественную вахту со сменой часовых каждые 20 минут. Также в эти дни для обучающихся кадетских классов будут организованы образовательные программы по изучению истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Музее Победы.
Образовательный проект департамента образования «День кадетского класса в Музее Победы» стартовал в сентябре 2017 года по инициативе участников кадетского движения Москвы. В рамках проекта в течение учебного года каждому кадету столицы предоставляется честь несения вахты на посту №1 у Огня Памяти и Славы на Поклонной горе в Дни воинской славы, в памятные даты России и в выходные дни.
«Также для ребят организуются обучающие программы в Музее Победы с просмотром тематических документальных фильмов, проведением экскурсий и интерактивных занятий. Подготовку кадет к несению вахты на посту №1 осуществляет куратор проекта — Центр патриотического воспитания и школьного спорта. Для ребят организуются предварительные учебные занятия по выполнению ритуала почетного караула, смене часовых, строевой подготовке, отрабатываются команды разводящих, маршруты движения караульных», — добавляется в материале.
Особое внимание уделяется отработке церемониального шага. До конца этого учебного года в образовательном проекте «День кадетского класса в Музее Победы» примут участие более 7 тысяч московских кадет.
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