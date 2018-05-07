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Юные спасатели из Косино-Ухтомского показали отличную спортивную подготовку в межрайонных соревнованиях
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Юные спасатели из Косино-Ухтомского показали отличную спортивную подготовку в межрайонных соревнованиях 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Школа № 2031 стала организатором межрайонных соревнований «Школы безопасности». Они прошли на территории Народного парка и природного парка «Косинский». Представители семнадцати школ районов Косино-Ухтомский, Вешняки, Новокосино принимали участие в этом мероприятии. Всего соревновались более тридцати команд.
«Школа безопасности» проводится более 15 лет, но в этот раз была привлечена техника МЧС. Об этом рассказал главный судья состязаний, методист школы №2031 Андрей Саратовкин.
Задания были не легкие. Мероприятие состояло из 11 этапов, а это в совокупности полтора километра препятствий. Сюда вошли такие задания, как оказание первой медицинской помощи, работа в зоне заражения, эвакуация пострадавшего из-под завала, прохождение лабиринта, спасение утопающего, изготовление носилок и многое другое.
Как отметила преподаватель школы №1389 из Вешняков Ольга Рясная-Бредихина, «Школа безопасности» — это отличная возможность ребятам проявить себя, показать спортивную подготовку и знания ГО на практике. Тем более, что все эти знания могут пригодиться в жизни в любой момент. После соревнований всех ждал вкусный обед, приготовленный на полевой кухне.
Победители «Школы безопасности» будут известны после праздников.
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