Юные спасатели из Косино-Ухтомского показали отличную спортивную подготовку в межрайонных соревнованиях

Школа № 2031 стала организатором межрайонных соревнований «Школы безопасности». Они прошли на территории Народного парка и природного парка «Косинский». Представители семнадцати школ районов Косино-Ухтомский, Вешняки, Новокосино принимали участие в этом мероприятии. Всего соревновались более тридцати команд.

«Школа безопасности» проводится более 15 лет, но в этот раз была привлечена техника МЧС . Об этом рассказал главный судья состязаний, методист школы №2031 Андрей Саратовкин.

Задания были не легкие. Мероприятие состояло из 11 этапов, а это в совокупности полтора километра препятствий. Сюда вошли такие задания, как оказание первой медицинской помощи, работа в зоне заражения, эвакуация пострадавшего из-под завала, прохождение лабиринта, спасение утопающего, изготовление носилок и многое другое.

Как отметила преподаватель школы №1389 из Вешняков Ольга Рясная-Бредихина, «Школа безопасности» — это отличная возможность ребятам проявить себя, показать спортивную подготовку и знания ГО на практике. Тем более, что все эти знания могут пригодиться в жизни в любой момент. После соревнований всех ждал вкусный обед, приготовленный на полевой кухне.

Победители «Школы безопасности» будут известны после праздников.