Поступившая в 113 вузов школьница претендует на стипендию в $4,5 млн

Американская школьница послала документы на поступление в 115 вузов и была принята в 113 из них, сообщает New York Times

США , как и в России , среди абитуриентов распространена практика подавать документы сразу в несколько университетов. Вероятно, 17-летняя Жасмин Харрисон пошла дальше всех, послав их сразу в 115.

В ответ отличница из Северной Каролины, которая только заканчивает школу, получила приглашения сразу от 113 вузов, а общая сумма предложенных ей стипендий составила 4,5 миллиона долларов.

Так как принять каждое из них американка не может, она отдала предпочтение колледжу «Беннетт», который расположен в городе Гринсборо в ее родном штате. Девушка намерена стать медицинской сестрой в отделении интенсивной терапии новорожденных.

Сама школьница рассказала, что одно лишь заполнение заявок так утомляло ее, что они с матерью «просто пели госпел, чтобы пережить ночь».