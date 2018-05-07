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Поступившая в 113 вузов школьница претендует на стипендию в $4,5 млн
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Поступившая в 113 вузов школьница претендует на стипендию в $4,5 млн 

Рамблер 3 часа назад
Американская школьница послала документы на поступление в 115 вузов и была принята в 113 из них, сообщает New York Times.
В США, как и в России, среди абитуриентов распространена практика подавать документы сразу в несколько университетов. Вероятно, 17-летняя Жасмин Харрисон пошла дальше всех, послав их сразу в 115.
В ответ отличница из Северной Каролины, которая только заканчивает школу, получила приглашения сразу от 113 вузов, а общая сумма предложенных ей стипендий составила 4,5 миллиона долларов.
Так как принять каждое из них американка не может, она отдала предпочтение колледжу «Беннетт», который расположен в городе Гринсборо в ее родном штате. Девушка намерена стать медицинской сестрой в отделении интенсивной терапии новорожденных.
Сама школьница рассказала, что одно лишь заполнение заявок так утомляло ее, что они с матерью «просто пели госпел, чтобы пережить ночь».
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