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Второклассники узнали о традициях школ на Руси
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Второклассники узнали о традициях школ на Руси 

Управа района Южное Бутово 21 минуту назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщается на сайте школы № 1065, 3 мая ученики 2 «Б» класса ездили на экскурсию в музей-заповедник Коломенское.
Учащиеся побывали в деревянной школе, которая расположилась в доме пасечника. Во время экскурсии школьники познакомились с бытом и традициями Руси. Многие вещи поразили школьников. Например, девочки в школу не ходили, а помогали дома по хозяйству. От большой семьи в школу посылали только одного сына, как правило, самого здорового и сильного. Больше всего детей поразило то, что в школах практиковались телесные наказания, непослушных учеников били розгами. Экскурсия произвела на ребят большое впечатление.
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