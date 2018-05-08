Юные музыканты из Новогиреева и Перова приняли участие в мастер-классе Мари Темпере-Безродной

Ученикам по классу скрипки Детской школы искусств имени Н. А. Римского-Корсакова района Новогиреево и Детской музыкальной школы имени Н. Будашкина района Перово дала мастер-класс знаменитая скрипачка.

Профессор Академии музыки им. Яна Сибелиуса в Хельсинки , Эстонской академии музыки и театра в Таллине , вдова выдающегося скрипача, дирижера, профессора Игоря Безродного Мари Тампере-Безродная дала открытый урок юным музыкантам двух московских районов — Перова и Новогиреева. Мастер-класс состоялся на базе Детской школы искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

Молодые скрипачи показали мастеру свои достижения, получили от Мари Темпере-Безродной оценку своих успехов, и, главное, высокопрофессиональные и мудрые советы знаменитого музыканта: как и чему учиться дальше, как реализовать свою любовь к скрипке.

Фото — ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова.