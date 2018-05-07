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Второклассники побывали на экскурсии в музее-заповеднике Коломенское
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Второклассники побывали на экскурсии в музее-заповеднике Коломенское 

Южное Бутово 36 минут назад
Фото: Южное Бутово
3 мая ученики 2 «Б» класса школы № 1065 ездили на экскурсию в музей-заповедник Коломенское. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Дети побывали в деревянной школе, расположенной в доме пасечника. В ходе экскурсии школьники познакомились с бытом и традициями Руси. Многое поразило школьников. Например, девочки в школу не ходили, а помогали дома по хозяйству. От большой семьи в школу посылали только одного сына, как правило, самого здорового и сильного. Больше всего детей поразило то, что в школах практиковались телесные наказания, непослушных учеников били розгами. Экскурсия произвела на ребят большое впечатление.
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