Второклассники побывали на экскурсии в музее-заповеднике Коломенское

3 мая ученики 2 «Б» класса школы № 1065 ездили на экскурсию в музей-заповедник Коломенское. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Дети побывали в деревянной школе, расположенной в доме пасечника. В ходе экскурсии школьники познакомились с бытом и традициями Руси. Многое поразило школьников. Например, девочки в школу не ходили, а помогали дома по хозяйству. От большой семьи в школу посылали только одного сына, как правило, самого здорового и сильного. Больше всего детей поразило то, что в школах практиковались телесные наказания, непослушных учеников били розгами. Экскурсия произвела на ребят большое впечатление.