Олененок застрял в заборе школы в Коломне

В подмосковной Коломне в школе №18 в заборе застряла голова олененка, сообщил в понедельник РИАМО сотрудник образовательной организации.

«В пятницу где-то с 14:00 до 15:00 рабочие школы увидели, что голова олененка застряла в заборе, он не может ее вытащить. Мы позвонили в МЧС , а они уже смогли помочь животному освободиться», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что животное не пострадало, олененок сразу же после освобождения через поле убежал в лес.

Кроме того, он добавил, что на территорию школы редко заглядывают подобные животные, а в заборе до этого никто не застревал.