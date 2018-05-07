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Олененок застрял в заборе школы в Коломне
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Олененок застрял в заборе школы в Коломне 

РИАМО 3 часа назад
В подмосковной Коломне в школе №18 в заборе застряла голова олененка, сообщил в понедельник РИАМО сотрудник образовательной организации.
«В пятницу где-то с 14:00 до 15:00 рабочие школы увидели, что голова олененка застряла в заборе, он не может ее вытащить. Мы позвонили в МЧС, а они уже смогли помочь животному освободиться», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что животное не пострадало, олененок сразу же после освобождения через поле убежал в лес.
Кроме того, он добавил, что на территорию школы редко заглядывают подобные животные, а в заборе до этого никто не застревал.
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