Эксперт: гуманитарное образование после инаугурации Путина останется без средств

Никаких существенных изменений в системе высшего образования России в ближайшее время не произойдет. Таким мнением с «ФедералПресс» поделился проректор Свято-Филаретовского православно-христианского института Дмитрий Гасак.

«В основе самой системы лежит человеческий фактор, и любые изменения в сфере обучения происходят очень медленно. В лучшем случае это 3-5 лет. И даже те реформы, которые сейчас проведены, в частности, попытка создания крупных федеральных университетов, принесут свои плоды только через годы, поэтому быстрых перемен здесь быть не может даже при самом лучшем финансировании», — отмечает эксперт.

По словам Гасака, длительное время в России наблюдается «перекос в сторону технических и естественнонаучных направлений», а гуманитарные направления, «как правило, остаются недофинансированными». Кроме того, ужесточение госконтроля и требований в сфере образования, которое происходило с 2013 года, «ощутимо ударило по негосударственным вузам, по большей части охватывающим гуманитарную сферу». «Самым простым решением в этой ситуации может стать сокращение определенного количества частных учебных заведений, не всегда располагающих достаточными средствами и возможностями для соответствия жестким государственным требованиям, но это нанесет значительный урон отечественной сфере гуманитарного образования, снизит конкуренцию между вузами, и, как следствие, будет способствовать снижению качества высшего образования в стране», — полагает Дмитрий Гасак.

Эксперт отмечает, что для России «поддержание многообразия „школ“ и направлений образования имеет приоритетное значение». «Поддержка образовательных учреждений должна осуществляться в том числе и на государственном уровне, даже если речь идет о частных учебных заведениях, — считает Гасак, — и выражаться не только в перспективе субсидирования, но и в части снятия определенного количества административных ограничений».

Напомним, ранее в СМИ прошла информация о готовящихся новых «майских указах» президента , которые будут обнародованы после инаугурации Владимира Путина. Предполагается, что расходы федерального бюджета на образование, а также на здравоохранение и инфраструктуру будут увеличены на 10 трлн рублей.

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