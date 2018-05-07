Ещё
Всемирный курултай башкир выступил против поправок в закон об образовании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Всемирный курултай башкир выступил против поправок в закон об образовании 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Всемирный курултай башкир не поддержал законопроект о добровольном изучении родных языков. В совете организации считают, что подобный законопроект направлен на «постепенное уничтожение российского народа».
«В условиях многонациональной республики язык народа не сможет выжить в недрах только самого народа, поэтому попытка узаконить «необязательность» изучения родных языков воспринимается нами как попытка лишения коренных народов страны исконного права на сохранение и применение родного языка в местах своего проживания. Такие действия негативно сказываются на благополучии россиян, вносят раскол в общественную жизнь», — говорится в тексте обращения.
Напомним, этнолингвистические конфликты сегодня разгораются и в других национальных республиках. Например, в Татарстане депутат Госдумы от республики Александр Сидякин резко выступил против законопроекта о добровольном изучении родного языка. По его словам, Татарстан — национальная республика, что позволяет ей сохранять этническую идентичность на уровне государственных символов и развивать культуру, в том числе посредством изучения родного языка.
Между тем, пользователи Сети отмечают, что в регионе есть довольно много этнических татар, которые не хотят, чтобы их дети учили в школе родной язык, так как считают, что они овладели им в достаточном объеме. Кроме того, количество учебных часов ограничено и многие предпочитают выбирать предметы, которые будут необходимы для подготовки к ЕГЭ.
Члены курултая в свою очередь приняли решение направить обращение в Госдуму с просьбой отказаться от рассмотрения документа и перемостреть образовательную политику в части преподавания языков в школах.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Новгородской области был официально объявлен министр образования В вотчине Нисковских назначен новый начальник управления образования «Не допустить социального напряжения»: почему уральские учителя отказываются быть «подопытными кроликами»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели155
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»78
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой926
Летчик Ярошенко попрощался с семьей491
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика24
Видео
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение