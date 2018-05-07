Всемирный курултай башкир выступил против поправок в закон об образовании

Всемирный курултай башкир не поддержал законопроект о добровольном изучении родных языков. В совете организации считают, что подобный законопроект направлен на «постепенное уничтожение российского народа».

«В условиях многонациональной республики язык народа не сможет выжить в недрах только самого народа, поэтому попытка узаконить «необязательность» изучения родных языков воспринимается нами как попытка лишения коренных народов страны исконного права на сохранение и применение родного языка в местах своего проживания. Такие действия негативно сказываются на благополучии россиян, вносят раскол в общественную жизнь», — говорится в тексте обращения.

Напомним, этнолингвистические конфликты сегодня разгораются и в других национальных республиках. Например, в Татарстане депутат Госдумы от республики Александр Сидякин резко выступил против законопроекта о добровольном изучении родного языка. По его словам, Татарстан — национальная республика, что позволяет ей сохранять этническую идентичность на уровне государственных символов и развивать культуру, в том числе посредством изучения родного языка.

Между тем, пользователи Сети отмечают, что в регионе есть довольно много этнических татар, которые не хотят, чтобы их дети учили в школе родной язык, так как считают, что они овладели им в достаточном объеме. Кроме того, количество учебных часов ограничено и многие предпочитают выбирать предметы, которые будут необходимы для подготовки к ЕГЭ.

Члены курултая в свою очередь приняли решение направить обращение в Госдуму с просьбой отказаться от рассмотрения документа и перемостреть образовательную политику в части преподавания языков в школах.