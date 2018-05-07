Школьники из Ясенева сдали демонстрационный экзамен

Ученики гимназии имени Н. М. Карамзина приняли участие в демонстрационном экзамене по направлению «Прототипирование» и «Мобильная робототехника».

В марте-апреле 2018 года в рамках городского проекта «Готов к учебе, жизни и труду!» для обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам углублённого уровня прошел демонстрационный экзамен по направлению «Прототипирование» и «Мобильная робототехника». Демонстрационный экзамен проводится ежегодно совместно с Московским центром качества образования при поддержке Московского центра технологической модернизации образования и городского проекта «Школа новых технологий». Ученики гимназии имени Н. М. Карамзина по чертежам создали 3D-модели деталей конструкции в САD программе, создали 3D-сборку конструкции, подготовили 3D-модели деталей к печати, а также решили задачи на механику из курса физики, задачи на программирование робототехнических систем. Ученики гимназии безошибочно устранили неполадки в схеме и блок-схеме и получили сертификаты участников демонстрационного экзамена. Поздравляем наших ребят с высокой оценкой их знаний!