В Саратовской области за 3 года появятся 14 спортивных объекта

Саратовской области за три года появятся 14 современных спортивных объекта при школьных площадках, все будет построено на благотворительные средства, сообщил в своём информационном канале депутат ГосДумы Николай Панков.

Напомним, в регионе уже реализуется данный проект в Алгайском и в Озинском районе. Панков рассказал почему площадки появились в этих районах. «В Заволжье директора школ и главы Галяшкина и Федичкин оказались расторопнее и предложили готовые площадки. А вообще напомню, Володин планирует такие площадки поставить, за три года 14 штук, в следующих районах. Левый берег: Балаково — 27 школа, Перелюб, Ивантеевка , Озинки, Питерка, Алгай. Город Саратов : Комсомольский поселок — 59 школа, 39 школа, 5 гимназия. Поселок Елшанка — 89 школа. Напомню, там идет комплексная застройка поселка Елшанка. Строится жилой дом, поликлиника, школа, благоустройство территории. Выбор не случайный, помните спикер сказал Саратов без окраин. Дальше — правый берег: Самойловка, Турки, Н. Бурасы. И так все, как всегда, у Володина обосновано, и районы, и их количество», — сообщил политик.

Напомним, размер площадки составляет 140 на 106 метров, состоит из футбольного поля с воротами, трибуны, универсальной площадки для игр в баскетбол и волейбол, стометровая беговая дорожка, площадка с уличными тренажерами для занятий воркаутом, полоса препятствий для сдачи нормативов ГТО.