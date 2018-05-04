Ещё
Сотрудники районных организаций поучаствовали в шествии 1 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники районных организаций поучаствовали в шествии 1 мая 

Управа района Коньково 4 мая 2018
Фото: Управа района Коньково
1 мая по всей России отмечался День Весны и Труда. Наверное, самые масштабные гуляния развернулись в столице. Как сообщили СМИ, в традиционном первомайском шествии на Красной площади поучаствовали более 100 тысяч человек. Среди них были и коньковцы.
В шествии поучаствовали представители управы района Коньково, ветераны, студенты МФЮА и МиСиС, сотрудники районных организаций, в том числе и представители «Жилищника района Коньково», учителя. Как отметили преподаватели школы № 1273, отличная, летняя погода и праздничная красавица-Москва настроили на успешное завершение учебного года.
Управа района Коньково: последние новости
Сотрудники районных организаций поучаствовали в шествии 1 мая Холодать начнет уже в среду Улицу Косыгина перекроют на сутки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели162
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»78
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой927
LIVE: Инаугурация президента России97
Летчик Ярошенко попрощался с семьей492
Видео
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение