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В Кировском районе Приморья арестовали счета школ и детских садов
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В Кировском районе Приморья арестовали счета школ и детских садов 

Prim.News 1 час назад
Это не сказалось на выплате зарплаты педагогов.
Счета образовательных учреждений Кировского района Приморского края по-прежнему заблокированы. В школах района за неуплату отключили Интернет и телефонную связь. Зарплата педагогам выплачивается вовремя. Об этом сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Приморского края.
Уточняется, что счета по-прежнему арестованы в 16 школах, шести детских садах и учреждении дополнительного образования.
В казначействе администрации района находятся исполнительные листы на взыскание задолженности образовательных учреждений перед различными предприятиями, обеспечивающими жизнедеятельность учреждений (тепло, вода, электроэнергия, почтовая связь, пенсионный фонд, социальное страхование и др.).
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