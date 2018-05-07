В Кировском районе Приморья арестовали счета школ и детских садов 

Это не сказалось на выплате зарплаты педагогов.
Счета образовательных учреждений Кировского района Приморского края по-прежнему заблокированы. В школах района за неуплату отключили Интернет и телефонную связь. Зарплата педагогам выплачивается вовремя. Об этом сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Приморского края.
Уточняется, что счета по-прежнему арестованы в 16 школах, шести детских садах и учреждении дополнительного образования.
В казначействе администрации района находятся исполнительные листы на взыскание задолженности образовательных учреждений перед различными предприятиями, обеспечивающими жизнедеятельность учреждений (тепло, вода, электроэнергия, почтовая связь, пенсионный фонд, социальное страхование и др.).