В Кировском районе Приморья арестовали счета школ и детских садов

Это не сказалось на выплате зарплаты педагогов.

Счета образовательных учреждений Кировского района Приморского края по-прежнему заблокированы. В школах района за неуплату отключили Интернет и телефонную связь. Зарплата педагогам выплачивается вовремя. Об этом сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Приморского края.

Уточняется, что счета по-прежнему арестованы в 16 школах, шести детских садах и учреждении дополнительного образования.