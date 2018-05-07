Панков: Володин поможет школам региона установить спортплощадки 

За три года реализации нового проекта планируется оснастить современными спортивными комплексами 14 учебных заведений Саратовской области.
В Государственной Думе прошло обсуждение деталей реализации начинания, которое будет осуществляться полностью на спонсорские средства. Об этом в своем канале «Пара слов» сообщил депутат Николай Панков.
«Объект строится под ключ на благотворительные средства, от школы одно — предоставление площадки. Напомню, на прошлой неделе, во время поездки в область мы уже запустили этот проект. Это школа номер один в Алгайском районе и на поле между спортивной школой и общеобразовательной школой в Озинках», — уточняет парламентарий.
В комплекс входят футбольное поле с воротами, трибуны, универсальная площадка для игр в баскетбол и волейбол, стометровая беговая дорожка, площадка с уличными тренажерами для занятий воркаутом, полоса препятствий для сдачи нормативов ГТО.
Вячеслав Володин планирует установить спорткомплексы в Балакове, Перелюбе, Ивантеевке, Озинках, Питерке, Алгае, Саратове, Елшанке, Самойловке, Турках, Новых Бурасах.