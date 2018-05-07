Панков: Володин поможет школам региона установить спортплощадки

За три года реализации нового проекта планируется оснастить современными спортивными комплексами 14 учебных заведений Саратовской области

Государственной Думе прошло обсуждение деталей реализации начинания, которое будет осуществляться полностью на спонсорские средства. Об этом в своем канале «Пара слов» сообщил депутат Николай Панков.

«Объект строится под ключ на благотворительные средства, от школы одно — предоставление площадки. Напомню, на прошлой неделе, во время поездки в область мы уже запустили этот проект. Это школа номер один в Алгайском районе и на поле между спортивной школой и общеобразовательной школой в Озинках», — уточняет парламентарий.

В комплекс входят футбольное поле с воротами, трибуны, универсальная площадка для игр в баскетбол и волейбол, стометровая беговая дорожка, площадка с уличными тренажерами для занятий воркаутом, полоса препятствий для сдачи нормативов ГТО.