Ещё
В Обручевском районе состоялся турнир по футболу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Обручевском районе состоялся турнир по футболу 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
ГБОУ Школа №1514 по адресу улица Крупской, 12 радушно приняла спортивную инициативу.
Такие мероприятия это прекрасная разгрузка после напряженных учебных дней, возможность поддержать себя в хорошей спортивной форме и обеспечить зону комфортного общения в неформальной обстановке между родителями, учениками и преподавателями — то, чего так часто не хватает в напряженных трудовых и учебных буднях.
Организаторами мероприятия выступили управа Обручевского района, администрация школы № 1514, сообщество «Лидеры России», Молодежная палата Обручевского района.
Вовлечение детей совместно с родителями в спортивные мероприятия являются важным инструментом здорового воспитания подрастающего поколения. В преддверии Чемпионата Мира по футболу 2018 мероприятие вызвало большой интерес. Не смотря на холодную погоду в прошедших в воскресение соревнованиях приняли участие 49 детей и 21 взрослый, всего вместе c болельщиками мероприятие собрало более 120 человек. Среди команд было разыграно 2 комплекта медалей.
Обручевский меридиан: последние новости
Студенты Обручевского района пришли на День открытых дверей Телеканал «Московский образовательный» готовит новый проет Собянин поздравил московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели155
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»78
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой926
Летчик Ярошенко попрощался с семьей491
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика24
Видео
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение