В Обручевском районе состоялся турнир по футболу

ГБОУ Школа №1514 по адресу улица Крупской, 12 радушно приняла спортивную инициативу.

Такие мероприятия это прекрасная разгрузка после напряженных учебных дней, возможность поддержать себя в хорошей спортивной форме и обеспечить зону комфортного общения в неформальной обстановке между родителями, учениками и преподавателями — то, чего так часто не хватает в напряженных трудовых и учебных буднях.

Организаторами мероприятия выступили управа Обручевского района, администрация школы № 1514, сообщество «Лидеры России», Молодежная палата Обручевского района.

Вовлечение детей совместно с родителями в спортивные мероприятия являются важным инструментом здорового воспитания подрастающего поколения. В преддверии Чемпионата Мира по футболу 2018 мероприятие вызвало большой интерес. Не смотря на холодную погоду в прошедших в воскресение соревнованиях приняли участие 49 детей и 21 взрослый, всего вместе c болельщиками мероприятие собрало более 120 человек. Среди команд было разыграно 2 комплекта медалей.