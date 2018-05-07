В Оренбуржье пройдет «Вальс Победы»

В 11:00 во всех муниципальных образованиях Оренбуржья пройдет традиционный танцевальный праздник под открытым небом «Вальс Победы». Он соберет около 40 тысяч человек — учащихся школ и колледжей.

Впервые «Вальс Победы» прошел в 2015 году, с тех пор мероприятие стало традиционным. В Оренбурге праздник пройдет на улице Советской (от пересечения с улицей Краснознаменной до улицы Набережной) и объединит обучающихся и педагогов школ, организаций среднего и высшего профессионального образования, а также воспитанников Оренбургского президентского кадетского училища, кадетской школы-интерната им. И. И. Неплюева и Губернаторского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Оренбуржья.

Участники мероприятия почтут память погибших героев Великой Отечественной войны минутой молчания, исполнят «Майский вальс» и запустят в небо голубые шары.

На площади возле памятника В. П. Чкалову будут чествовать ветеранов Великой Отечественной войны.