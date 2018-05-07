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В Костроме проректор вуза заплатил 2 миллиона за отвратительный ремонт крыши общежития
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В Костроме проректор вуза заплатил 2 миллиона за отвратительный ремонт крыши общежития 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Проректора по административно-хозяйственной работе костромского вуза будут судить за превышение должностных полномочий. Он необоснованно заплатил почти 2 миллиона рублей компании, которая ужасно отремонтировала крышу студенческого общежития на улице Ивановской, сообщает областная прокуратура.
Костромич занимал должность проректора и в марте прошлого года от имени вуза подписал акт о приемке работ по ремонту стропильной кровли. Подрядчик получил почти 2 миллиона рублей, хотя платить, по сути, было не за что. Проректор знал, что многие работы не выполнены, а выполненная часть не соответствовала нормам и была некачественной.
Кроме того, проректор не организовал комиссию, которая должна была проверить качество ремонта и принять решение о приемке.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят в суд.
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