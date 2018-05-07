В Костроме проректор вуза заплатил 2 миллиона за отвратительный ремонт крыши общежития

Проректора по административно-хозяйственной работе костромского вуза будут судить за превышение должностных полномочий. Он необоснованно заплатил почти 2 миллиона рублей компании, которая ужасно отремонтировала крышу студенческого общежития на улице Ивановской, сообщает областная прокуратура

Костромич занимал должность проректора и в марте прошлого года от имени вуза подписал акт о приемке работ по ремонту стропильной кровли. Подрядчик получил почти 2 миллиона рублей, хотя платить, по сути, было не за что. Проректор знал, что многие работы не выполнены, а выполненная часть не соответствовала нормам и была некачественной.

Кроме того, проректор не организовал комиссию, которая должна была проверить качество ремонта и принять решение о приемке.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят в суд.