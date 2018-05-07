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Программу телеканала «Московский образовательный» выберут «активные граждане»
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Программу телеканала «Московский образовательный» выберут «активные граждане» 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Какие события происходят в образовательной сфере сегодня? На «Московском образовательном» скоро стартует новый сезон, а значит, и новые проекты. Что больше интересует зрителей сегодня — культура, информационные технологии, олимпиады или спортивные достижения школьников?
В проекте «Активный гражданин» открылось голосование, в котором участники выберут темы и форматы передач для очередного сезона тематического канала.
«Московский образовательный» каждый сезон дарит своим преданным телезрителям что-то новое и интересное из сферы образования, информационных технологий и культуры. Телеканал постоянно обновляется, запускает новые проекты, ток-шоу и образовательные программы, особенно полезные тем, кто учится в школе. Совсем скоро на канале стартует очередной сезон, а прямо сейчас участники проекта «Активный гражданин» могут выбрать темы и форматы будущих программ.
В первой части голосования на выбор представлены несколько направлений: информационные технологии в школе, предпрофессиональное образование, дополнительное образование, олимпиады, спортивная и культурная жизнь школьников. Также участники могут предложить свой вариант. Во второй части голосования необходимо определить формат освещения выбранной темы: будет ли это ток-шоу, открытые уроки и лекции, научно-популярные фильмы, научно-популярные передачи или новости? В этом вопросе у голосующих также есть возможность высказать свои пожелания.
Активные граждане уже не раз принимали участие в составлении сетки вещания «Московского образовательного». Например, осенью 2017 года состоялось голосование, в котором его участники ответили на вопрос, какие бы передачи в эфире телеканала им хотелось бы видеть чаще. Тогда свое мнение выразили более 217 тысяч активных граждан, а самым популярным вариантом (35,66% голосов) стало предложение увеличить количество специальных репортажей. В конце того же года на канале вышла серия специальных репортажей «Один день из жизни московского школьника», а в 2018 году в эфире появились передачи «Школьные истории», «Москва и мир», «Дневник успеха» и «Спорт в московской школе».
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