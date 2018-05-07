Подошли к концу региональные соревнования «Школа безопасности»

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Сегодня подошли к концу Региональные соревнования «Школа безопасности», который в течение трёх дней проходили на базе ДОЛ «Зелёный остров» г. Выборг . Организаторы потрудились, чтобы эти соревнования надолго остались доброй памятью у участников соревнований.

Строгая судейская, коллегия подготовила для участников соревнований сложный и интересный «Маршрут выживания», изобилующую преградами «Полосу препятствий» и другие виды состязаний, которые ребята преодолели без происшествий.

В условиях испытаний участники взглянули по-новому на своих товарищей, узнали их лучшие стороны, а также приобрели новых друзей из разных уголков Ленинградской области . В практике отработали свои умения и навыки поведения в экстремальных ситуациях.

В соревнованиях приняли участие 10 команд школьников в возрасте 13-17 лет.

По итогам соревнований места распределились следующим образом: Старшая возрастная группа: 1 место — команда «Эмерком», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10», г. Выборг, Выборгский район;

2 место — команда «Скала», муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Алеховщинская средняя общеобразовательная школа», с. Алёховщина, Лодейнопольский муниципальный район;

3 место — команда «Огнеборцы», муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и парусного спорта», г. Новая Ладога , Волховский муниципальный район. Младшая возрастная группа: 1 место — команда «Юные спасатели», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10», г. Выборг, Выборгский район;

2 место — команда «Новолисино», муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего образования», д. Новолисино, Тосненский муниципальный район;

3 место — команда «Пламя», муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и парусного спорта», г. Новая Ладога, Волховский муниципальный район.