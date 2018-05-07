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Сегодня подошли к концу Региональные соревнования «Школа безопасности», который в течение трёх дней проходили на базе ДОЛ «Зелёный остров» г. Выборг. Организаторы потрудились, чтобы эти соревнования надолго остались доброй памятью у участников соревнований.
Строгая судейская, коллегия подготовила для участников соревнований сложный и интересный «Маршрут выживания», изобилующую преградами «Полосу препятствий» и другие виды состязаний, которые ребята преодолели без происшествий.
В условиях испытаний участники взглянули по-новому на своих товарищей, узнали их лучшие стороны, а также приобрели новых друзей из разных уголков Ленинградской области. В практике отработали свои умения и навыки поведения в экстремальных ситуациях.
В соревнованиях приняли участие 10 команд школьников в возрасте 13-17 лет.
По итогам соревнований места распределились следующим образом: Старшая возрастная группа: 1 место — команда «Эмерком», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10», г. Выборг, Выборгский район;
2 место — команда «Скала», муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Алеховщинская средняя общеобразовательная школа», с. Алёховщина, Лодейнопольский муниципальный район;
3 место — команда «Огнеборцы», муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и парусного спорта», г. Новая Ладога, Волховский муниципальный район. Младшая возрастная группа: 1 место — команда «Юные спасатели», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10», г. Выборг, Выборгский район;
2 место — команда «Новолисино», муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего образования», д. Новолисино, Тосненский муниципальный район;
3 место — команда «Пламя», муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и парусного спорта», г. Новая Ладога, Волховский муниципальный район.