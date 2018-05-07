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В Салехарде школьники раздадут самодельные гвоздики в память о детях, погибших во время войны
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В Салехарде школьники раздадут самодельные гвоздики в память о детях, погибших во время войны 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 7 мая, в Салехарде школьники раздадут гвоздики прохожим. Акцию «Красная гвоздика Памяти» приурочили к 9 мая в память о детях, погибших во время Великой Отечественной войны.
Как рассказала корреспонденту ИА «Север-Пресс» организатор акции, заведующая библиотекой третьей школы Татьяна Семченко, цветы юные ямальцы делали в течение недели. В создании красных гвоздик приняли участие все школьники третьей школы.
В мероприятии участвуют учащиеся 1, 6, 7 классов школы, старшеклассники и учителя, не занятые на уроках. Всего они вручат около 200 штук. Раздавать самодельные цветы школьники будут с 13:00 до 14:00 часов у магазина Кристалл на улице Матросова (бывший магазин «Елена»).
«В «Бессмертном полку» горожане пронесут фотографии и я в том числе. А у детей, погибших во время войны, нет потомков. Точного количества погибших детей никто не знает, такой учет не велся. Их помнят вскользь, даже если они совершали подвиги. И школьники цветами, сделанными своими руками, почтят их память», — сказала Татьяна Семченко.
Отметим, акция проводится в рамках ежегодной всероссийской акции «Красная гвоздика». 7 мая 1945 года представителями Верховного командования вермахта, верховного командования Западных союзников и Советского Союза был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германских вооружённых сил.
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