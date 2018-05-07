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Студенты ДВ филиала РАНХиГС призывают Вячеслава Шпорта идти в губернаторы
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Студенты ДВ филиала РАНХиГС призывают Вячеслава Шпорта идти в губернаторы 

Хабаровский край сегодня 3 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Студенты Дальневосточного института управления — филиала РАНХиГС обратились к губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах. В письме они отмечают развитие региона за время руководства Вячеслава Шпорта и призывают сохранить этот курс, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
«В период вашего руководства Хабаровский край существенно укрепил свои позиции. Изменился облик региона. В городах и поселках появились современные школы и детские сады, дома культуры, медицинские и образовательные учреждения, новые жилые дома. На новый уровень развития вышли крупнейшие предприятия края. … Как будущие управленцы, экономисты, менеджеры, юристы, мы отчетливо понимаем, насколько важно сохранить курс на динамичное развитие региона, улучшение качества жизни граждан. Мы — студенты Дальневосточного института управления филиала РАНХиГС — призываем Вас выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие выборы губернатора Хабаровского края. Студенты Президентской академии ждут вашего решения!», — обращаются студенты в письме к губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту.
Пока Вячеслав Шпорт не заявлял о своём желании участвовать в выборах в этом году. Отметим, что выдвижение на предварительное голосование по отбору кандидатов в органы государственной власти и местного самоуправления проходит с 2 апреля по 8 мая включительно. Выборы губернатора Хабаровского края состоятся в единый день голосования — 9 сентября 2018 года. Инициативу студентов прокомментировал директор Института управления Вячеслав Кушнарёв.
«Для меня не удивительно то, что студенты Дальневосточного филиала Президентской академии проявили свою гражданскую позицию. Кроме того, что они показали высокий уровень знания и понимания процессов развития региона и роли губернатора в этом. Они не единожды имели возможность лично пообщаться с действующим главой края. Я, как директор института, поддерживаю данную инициативу наших студентов».
Напомним, Вячеслав Шпорт является губернатором Хабаровского края с 30 апреля 2009 года.
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