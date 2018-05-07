В 2018 году в Тюмени откроется первая в России Высшая инженерная школа

С сентября текущего года в новом подразделении Тюменского индустриального университета (ТИУ) впервые начнёт свою работу Высшая инженерная школа. О планируемом старте проекта сообщили в минувшую пятницу представители пресс-службы учебного заведения. Тюменский индустриальный университет / http://www.gis.ru/ И.о. ректора ТИУ Вероника Ефремова сообщила, что основная цель Высшей инженерной школы — подготовка специалиста, способного адаптироваться к изменению технологий и профессиональной среды, а также «умеющего встраиваться в систему разделения труда будущего». Школа будет предназначена для обучающихся, заинтересованных в индивидуальном развитии как профессиональной, так и личностной траектории. Главной особенностью Высшей инженерной школы станет проектный подход в обучении студентов и магистрантов. Иными словами, студенты-бакалавры, помимо решения инженерных задач, построенных по принципу «от простого к сложному», будут определять возможные пути достижения проектного результата. Из дисциплин, представленных в рамках учебного проекта, они смогут выбрать только те, которые будут необходимы для реализации их проекта. Предполагается, что вступительные экзамены начнутся уже этим летом, а обучение — осенью текущего года. В пресс-службе вуза отметили, что модель пилотного проекта станет основной для дальнейшего изменения всех образовательных программ учебного заведения, что, в свою очередь, обеспечит трансформацию всего опорного университета. Подготовка первых студентов Высшей инженерной школы будет проходить в отдельном здании под руководством представителей профессорско-преподавательского состава, а также экспертов в области реализации проектной работы и решения инженерных задач как российского, так и международного уровней. Стоит напомнить, что ТИУ открыл свои двери в 2015 году после объединения двух технических вузов региона, став опорным университетом в регионе. В общей сложности в учебном заведении осуществляется реализация семи масштабных стратегических проектов, один из которых нацелен на повышение эффективности освоения Арктической зоны России