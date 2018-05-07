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Результаты ЕГЭ опубликуют на портале Госуслуг
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Результаты ЕГЭ опубликуют на портале Госуслуг 

Вологда.рф 21 минуту назад
Фото: Вологда.рф
В личном кабинете на портале Госуслуг выпускники узнают результаты экзамена. Новая система заработает впервые в этом году. Услуга доступна всем зарегистрированным пользователям портала.
Чтобы узнать итоги ЕГЭ, выпускникам нужно зарегистрироваться или войти на Единый портал госуслуг и отправить заявку в электронном виде. Услуга оказывается бесплатно и в режиме онлайн. Пользователи получат информацию по всем экзаменам и подробности по каждому.
Основная волна единого госэкзамена у одиннадцатиклассников стартует на Вологодчине 28 мая и продлится до 2 июля. Девятиклассники начнут проходить итоговые испытания с 25 мая.
В областной столице в этом году во взрослую жизнь отправятся более 1600 школьников. Для получения аттестата ребятам нужно успешно сдать два обязательных предмета — базовую математику и русский язык. Далее выпускники выбирают те предметы, которые потребуются им для поступления в вуз. В Вологде, традиционно, наибольшей популярностью пользуется обществознание.
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