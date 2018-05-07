Результаты ЕГЭ опубликуют на портале Госуслуг

В личном кабинете на портале Госуслуг выпускники узнают результаты экзамена. Новая система заработает впервые в этом году. Услуга доступна всем зарегистрированным пользователям портала.

Чтобы узнать итоги ЕГЭ, выпускникам нужно зарегистрироваться или войти на Единый портал госуслуг и отправить заявку в электронном виде. Услуга оказывается бесплатно и в режиме онлайн. Пользователи получат информацию по всем экзаменам и подробности по каждому.

Основная волна единого госэкзамена у одиннадцатиклассников стартует на Вологодчине 28 мая и продлится до 2 июля. Девятиклассники начнут проходить итоговые испытания с 25 мая.