Сотрудники районных организаций поучаствовали в шествии 1 мая

1 мая по всей России отмечался День Весны и Труда. Наверное, самые масштабные гуляния развернулись в столице. Как сообщили СМИ, в традиционном первомайском шествии на Красной площади поучаствовали более 100 тысяч человек. Среди них были и коньковцы.

В шествии поучаствовали представители управы района Коньково, ветераны, студенты МФЮА и МиСиС, сотрудники районных организаций, в том числе и представители «Жилищника района Коньково», учителя. Как отметили преподаватели школы № 1273, отличная, летняя погода и праздничная красавица-Москва настроили на успешное завершение учебного года.