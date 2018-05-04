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Сотрудники районных организаций поучаствовали в шествии 1 мая
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Сотрудники районных организаций поучаствовали в шествии 1 мая 

Управа района Коньково 4 мая 2018
Фото: Управа района Коньково
1 мая по всей России отмечался День Весны и Труда. Наверное, самые масштабные гуляния развернулись в столице. Как сообщили СМИ, в традиционном первомайском шествии на Красной площади поучаствовали более 100 тысяч человек. Среди них были и коньковцы.
В шествии поучаствовали представители управы района Коньково, ветераны, студенты МФЮА и МиСиС, сотрудники районных организаций, в том числе и представители «Жилищника района Коньково», учителя. Как отметили преподаватели школы № 1273, отличная, летняя погода и праздничная красавица-Москва настроили на успешное завершение учебного года.
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