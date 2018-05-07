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Власти Барнаула рассказали о ходе строительства школ в новых кварталах
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Власти Барнаула рассказали о ходе строительства школ в новых кварталах 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Глава города Барнаула побывал на строительной площадке новых школ в кварталах 2006 и 2008, сообщает пресс-центр города.
Школу с бассейном на 550 мест в квартале 2008 (ул. Сиреневая) начали строить в конце прошлого года. Она будет состоять из двух блоков. В первом будут находиться учебные помещения, во втором — спортзал, актовый зал, столовая, библиотека. В школе оборудуют кабинет военной подготовки в комплексе с оружейной комнатой. Будет у школы своя спортивная площадка с зонами для баскетбола, волейбола, бадминтона, тенниса и т.д.
В другой школе, в квартале 2008, дети будут учиться в первую смену. Во второй половине дня здесь планируется проводить занятия в спортивных секциях.
Запись в школу уже началась. По словам подрядчика, работы будут выполнены в срок, если погода не помешает. Сдать объект планируют до ноября 2018 года. Строительство данного объекта обойдется в полмиллиарда рублей.
Отметим, в квартале 2006а вырыт котлован под новую школу, которая появится уже в 2019 году. Разрабатывается проект образовательного учреждения в микрорайоне «Лазурный-2» (квартал 2023), несмотря на то, что здесь только ведется строительство многоквартирных домов.
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