Власти Барнаула рассказали о ходе строительства школ в новых кварталах

Глава города Барнаула побывал на строительной площадке новых школ в кварталах 2006 и 2008, сообщает пресс-центр города.

Школу с бассейном на 550 мест в квартале 2008 (ул. Сиреневая) начали строить в конце прошлого года. Она будет состоять из двух блоков. В первом будут находиться учебные помещения, во втором — спортзал, актовый зал, столовая, библиотека. В школе оборудуют кабинет военной подготовки в комплексе с оружейной комнатой. Будет у школы своя спортивная площадка с зонами для баскетбола, волейбола, бадминтона, тенниса и т.д.

В другой школе, в квартале 2008, дети будут учиться в первую смену. Во второй половине дня здесь планируется проводить занятия в спортивных секциях.

Запись в школу уже началась. По словам подрядчика, работы будут выполнены в срок, если погода не помешает. Сдать объект планируют до ноября 2018 года. Строительство данного объекта обойдется в полмиллиарда рублей.

Отметим, в квартале 2006а вырыт котлован под новую школу, которая появится уже в 2019 году. Разрабатывается проект образовательного учреждения в микрорайоне «Лазурный-2» (квартал 2023), несмотря на то, что здесь только ведется строительство многоквартирных домов.