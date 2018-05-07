Ещё
Чиновникам запретили нарушать конституционные права школьников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чиновникам запретили нарушать конституционные права школьников 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Вступило в силу решение расуда, который обязал отдел образования администрации Урицкого района Орловской области обеспечить финансирование мероприятий по устранению нарушений санитарного законодательства в Подзаваловской средней школе.
С иском к чиновникам и руководству учебного заведения обратилось управление Роспотребнадзора после внеплановой проверки. Уже дважды предписания ведомства не исполнялись в досудебном порядке. Пробы воды из школы исследовали в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области». Жидкость не соответствует требованиям по органолептическим показателям: по запаху 4 балла при гигиеническом нормативе не более 2 баллов; по привкусу 3 балла при гигиеническом нормативе не более 2 баллов, по мутности 8,1±1,6 мг/л при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/л. Первые рекомендации устранить нарушения были даны Роспотребнадзором в октябре 2016 года.
«Бездействие отдела образования администрации Урицкого района, выражающееся в необеспечении мер по выполнению санитарно-эпидемиологических норм и правил, создает реальную угрозу здоровью обучающихся и работников образовательного учреждения, нарушает их права и законные интересы, гарантированные Конституцией РФ», — указано в решении суда.
Сообщение Чиновникам запретили нарушать конституционные права школьников появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Орле УФСБ и чиновники нашли незаконную школу В Орле отключат горячую воду Бюджетники должны за тепло более 75 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой800
На Украине рассказали о планах на Крымский мост348
Летчик Ярошенко попрощался с семьей249
Бузова сообщила о замужестве165
Израиль передумал и решил воевать с Ираном242
Видео
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:48
«Терминаторы» показали в действии
Армия Оружие
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение