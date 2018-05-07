Вступило в силу решение расуда, который обязал отдел образования администрации Урицкого района Орловской области обеспечить финансирование мероприятий по устранению нарушений санитарного законодательства в Подзаваловской средней школе.
С иском к чиновникам и руководству учебного заведения обратилось управление Роспотребнадзора после внеплановой проверки. Уже дважды предписания ведомства не исполнялись в досудебном порядке. Пробы воды из школы исследовали в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области». Жидкость не соответствует требованиям по органолептическим показателям: по запаху 4 балла при гигиеническом нормативе не более 2 баллов; по привкусу 3 балла при гигиеническом нормативе не более 2 баллов, по мутности 8,1±1,6 мг/л при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/л. Первые рекомендации устранить нарушения были даны Роспотребнадзором в октябре 2016 года.
«Бездействие отдела образования администрации Урицкого района, выражающееся в необеспечении мер по выполнению санитарно-эпидемиологических норм и правил, создает реальную угрозу здоровью обучающихся и работников образовательного учреждения, нарушает их права и законные интересы, гарантированные Конституцией РФ», — указано в решении суда.
Сообщение Чиновникам запретили нарушать конституционные права школьников появились сначала на РИА 57.