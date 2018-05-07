Американские ученые протестировали алгоритм для автоматического выявления агрессии у подростков

Разработка позволит вычислять потенциально предрасположенных к нападению на товарищей школьников.

Разработанный учеными Университета Цинциннати США ) алгоритм автоматического выявления потенциально опасных для общества школьников оказался точным до 91,45 процентов. Это показало пользу и широкие возможности применения искусственного интеллекта для прогнозирования и предотвращения трагедий в школах.

По словам доктора Дрю Барзмана — главного следователя и директора Службы судебной психиатрической помощи детям и подросткам, цель исследования заключалась в том, чтобы протестировать метод выявления студентов с высоким риском проявления физической агрессии и насилия в отношении других учеников в школах.

— Прежние акты насилия, проявления импульсивности, школьные проблемы и нехорошие поступки были связаны с потенциальным риском для других. Наши оценки этого риска были сосредоточены на прогнозировании любой физической агрессии в школе. Мы не пытались выяснить, сможет ли машина помочь предотвратить проявление насилия в школе. Это цель нашего следующего исследования, — пояснил ученый.

Барзман и его коллеги оценили данные и интервью 103 подростков от 12 до 18 лет из 74 традиционных школ по всей территории Соединенных Штатов. Респондентов выбрали из числа тех, кто имел серьезные или незначительные изменения в поведении, проявлял агрессию к себе или к другим. Школьники были идентифицированы из психиатрических амбулаторий, стационаров, отделений неотложной помощи.

Команда проводила оценки риска проявления насилия в школе, разделив участников на три группы с умеренным, высоким и низким уровнем риска, согласно двум шкалам, которые команда разработала и протестировала на предыдущем этапе исследования.

Алгоритм машинного прогнозирования, разработанный исследователями, достиг точности показателя в 91,02 процента, чтобы предсказать риск проявления школьного насилия. При добавлении демографических и социально-экономических данных уровень точности увеличился до 91,45 процента.

— Наша конечная цель — распространить использование технологий автоматического прогнозирования в школах в будущем для усиления структур выявления потенциально опасных лиц, для более эффективного предотвращения школьного насилия, — цитирует Барзмана портал cincinnatichildrens.org.