В Перми загорелось заброшенное здание школы в Мотовилихе

6 мая вечером в Перми загорелось старинное здание школы № 47 на улице Восстания. Горел третий этаж. Строению школы более 100 лет, и сейчас ученики в нём не занимаются.

В годы первой мировой войны на первом этаже школы размещался госпиталь. В 1935 году двухэтажное здание было достроено. Семь выпускников этой школы стали впоследствии Героями Советского Союза.

«Сообщение о возгорании в неэкплуатируемом здании школы поступило в дежурную часть в 17.53, — сообщается в оперативных сводках ГУ МЧС России по Пермскому краю . — На место выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи. Локализовать и ликвидировать возгорание удалось в 19.22».

Проводится проверка, которая выяснит причины пожара и нанесённый им ущерб.