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В Перми загорелось заброшенное здание школы в Мотовилихе
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В Перми загорелось заброшенное здание школы в Мотовилихе 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
6 мая вечером в Перми загорелось старинное здание школы № 47 на улице Восстания. Горел третий этаж. Строению школы более 100 лет, и сейчас ученики в нём не занимаются.
В годы первой мировой войны на первом этаже школы размещался госпиталь. В 1935 году двухэтажное здание было достроено. Семь выпускников этой школы стали впоследствии Героями Советского Союза.
«Сообщение о возгорании в неэкплуатируемом здании школы поступило в дежурную часть в 17.53, — сообщается в оперативных сводках ГУ МЧС России по Пермскому краю. — На место выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи. Локализовать и ликвидировать возгорание удалось в 19.22».
Проводится проверка, которая выяснит причины пожара и нанесённый им ущерб.
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