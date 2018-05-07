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Юные тюменцы завоевали 20 наград на Всероссийской олимпиаде школьников
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Юные тюменцы завоевали 20 наград на Всероссийской олимпиаде школьников 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ТЮМЕНЬ, 7 мая — РИА Новости. Представители Тюменской области завоевали 20 званий победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"Трое школьников региона прошли в заключительный этап сразу по нескольким дисциплинам. Ученица 70 школы Тюмени Анастасия Тюлькова стала финалисткой по испанскому и немецкому языкам, а ученики областной физико-математической школы Михаил Тутанов и Алексей Белоножко — по математике и экономике", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что всего Тюменскую область на всероссийском уровне представляли 32 победителя регионального этапа олимпиады, которые «перешагнули» установленный порог баллов. Ребята блистали знаниями по 23 предметам.
"Дорогие победители! На вас равняются школьники всей области. Впереди у вас новый этап жизни — поступление в вузы. Не сомневаюсь, что вы не опустите высоко поднятую планку. Будете первыми и в учебе, и в работе", — привели в пресс-службе слова губернатора Тюменской области Владимира Якушева.
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