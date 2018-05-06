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«Нас поддержали учителя»: жители Бартыма выступят против закрытия школы, в которой учатся их дети
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«Нас поддержали учителя»: жители Бартыма выступят против закрытия школы, в которой учатся их дети 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
В Октябрьском районе жители села Бартым готовы выйти на митинг, чтобы отменить закрытие местной школы, в которой обучаются 28 детей. Администрация района считает, что тратить средства на малокомплектную школу неэффективно, и ссылается на низкий рейтинг школы. Чиновники предложили возить детей в Атнягузинскую школу в 15 километрах.
Родители школьников рассказали, что дорога до соседнего села полностью разбитая.
Люди подали заявление в прокуратуру Октябрьского района с просьбой провести проверку, насколько законно решение Земского собрания. Кроме того, жители Бартыма подали уведомление в местную администрацию о проведении 14 мая митинга в защиту школы. Мероприятие запланировано у железной дороги с 11:00 до 15:00.
— Мы узнали, что для подвоза будет выделено два автобуса: один — новый, а второму — девять лет. Он как будка, в нём очень холодно. В случае затора из-за метели дети замёрзнут за час, — сообщила 59.ru многодетная мать Рауфа Баянова. — Эта дорога как стиральная доска, трясёт как на колхозной телеге. Обещали, что сделают ремонт. Выделят семь миллионов на семь километров. Хорошо, если половина пойдёт на камень. Ямы замажут, а у нас болото и два места добычи нефти. Ходят постоянно бензовозы. Через год не останется ни камня. А кто нам потом будет ремонтировать? Сотовой связи нет, на дорогу выходят волки, медведи. Дети либо замёрзнут, либо будут съедены.
В 2004 году на этой дороге переворачивался ПАЗ со школьниками.
— Нас поддержали учителя школы, они тоже переживают за безопасность детей, — добавила Рауфа Баянова. — Прокуратура проведет проверку к 25 мая. А уже 18 мая администрация намерена провести сход и голосование. Мы просим администрацию: отложите сход до окончания прокурорской проверки.
После волны возмущения к жителям Бартыма приезжал глава Октябрьского района Георгий Поезжаев.
— Проще возить детей в другую школу. У нас из района ежегодно отток 300 человек. Своих доходов нет. Мы не можем управлять финансами. Мы хотим сохранить район. Свои рабочие места, — сказал жителям глава района. — Мы вам откажем в удовлетворении митинга. Митинг не проводите. Договаривайтесь со мной. У Бартыма перспективы никакой. Чтобы не разрушить систему, мы берём обязанности: держим дорогу, даём воду, обеспечиваем полицию. Пока дети есть — мы будем беспокоиться об их безопасности. Возить детей будем. Всем молодым надо уезжать. А за оставшимися стариками будем присматривать.
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