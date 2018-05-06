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Губернатор Подмосковья посетил новое здание школы искусств в Шаховской
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Губернатор Подмосковья посетил новое здание школы искусств в Шаховской 

Газета.Ru 1 час назад
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил новое здание школы искусств в Шаховской, передает телеканал «360».
Школа работает с 1966 года, раньше она располагалась в здании 1912 года постройки.
Новое здание больше почти в 3 раза. За счет увеличения площади, стало больше классов: раньше их было 12, а сейчас — 29. Для школы искусств приобрели новые инструменты: домра, гусли, баян, концертные и кабинетные рояли, синтезатор, гитары, скрипки. Один из роялей школа получила в подарок от президента. На нем Никита Шиманский, победитель российских и международных конкурсов, исполнил губернатору «Польку» Сергея Рахманинова.
"У нас большая программа по возрождению домов искусств, культуры, и очень приятно, что все они полны детей. Очень приятно, что есть инструменты, есть большой спрос на такое образование", — сказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.
В школе искусств преподают кроме основных дисциплин, еще и новое направление — музыкальную информатику. В специальной программе ученики делают аранжировки известных произведений и монтируют на него клип.
"Музыкальная информатика — это новый для России предмет. Мы выбрали определенную программу, она позволяет не только набирать нотный текст, но и создавать аранжировки. Конечная наша цель — это создание музыкального клипа. Тематика самая разная, в зависимости от предпочтения ребят", — рассказала Галина Емельянова, преподаватель теоретических дисциплин школы искусств в Шаховской.
Глава Подмосковья поблагодарил преподавателей школы искусств и пожелал удачи ученикам школы.
"Я хотел бы поблагодарить преподавателей, всех, кто работает здесь. Раньше здесь занималось 200 детей, теперь 650. Дерзайте, а мы постараемся, чтобы у вас все получилось", — заявил Андрей Воробьев, губернатор Московской области.
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