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Студентам ДВФУ стоит поторопиться для получения места в общежитии
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Студентам ДВФУ стоит поторопиться для получения места в общежитии 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В ДВФУ стартовал прием заявлений от студентов на проживание в 2018–2019 учебном году, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу вуза.
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