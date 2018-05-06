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Студентам ДВФУ стоит поторопиться для получения места в общежитии
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Студентам ДВФУ стоит поторопиться для получения места в общежитии
Primpress
1 час назад
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Primpress
В ДВФУ стартовал прием заявлений от студентов на проживание в 2018–2019 учебном году, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу вуза.
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