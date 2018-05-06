Чертановский футбольный бум, или Как москвичи обыгрывают «Челси» и «Реал»

За последние семь лет количество горожан, которые занимаются физкультурой и спортом, выросло вдвое — с 2,1 миллиона до более чем четырех миллионов человек. Свыше 145 тысяч из них — дети, которые тренируются в 82 спортивных школах и центрах Москомспорта. На выбор — 78 видов спорта: от плавания, баскетбола и хоккея до фигурного катания, единоборств и, конечно, футбола.

Последний — один из самых популярных у юных москвичей. И дело не только в грядущем чемпионате мира, но и в развитой инфраструктуре. В 20 учреждениях Москомспорта открыты отделения футбола, где бесплатно занимаются около 15 тысяч человек. Занятия идут в четырех манежах и на 45 футбольных полях.

В соответствии с Адресной инвестиционной программой Москвы на 2017–2020 годы в городе появится 10 спортивных комплексов с футбольными полями и всей необходимой инфраструктурой. Шесть современных арен столицы планирует построить для спортшкол в 2018–2019-м. Четыре поля уже готовы. На них осваивают тонкости игры воспитанники Спортивного комплекса Олимпийской деревни-80, центра физической культуры и спорта САО, спортивной школы олимпийского резерва «Сокол» и центра спорта и образования «Чертаново». В столичных школах созданы все условия для игры и подготовки юных спортсменов, и, может быть, именно сейчас на одной из этих арен тренируются будущие звезды.

Василия Кулькова, Вообще среди воспитанников московских школ знаменитых спортсменов немало. Например, «Чертаново» подарило болельщикам Игоря Колыванова Игоря Чугайнова , Динияра Билялетдинова и других. Отделение футбола в этом районе (тогда он назывался Советским) открылось в 1976-м, а сегодня у центра спорта и образования есть собственная школа, интернат, полноразмерное футбольное поле, крытый манеж, тренажерные залы и восстановительные центры. Сейчас здесь 2034 ученика — вдвое больше, чем 10 лет назад.

Скорость превыше всего

Желающих стать футболистами много. Только в «Чертанове» на набор 1 сентября приходит 300 ребят, и это не считая онлайн-анкет. Особо готовиться к просмотру не нужно. «При отборе детей мы в первую очередь обращаем внимание на скорость. А ее, с какого возраста родитель ни начнет заниматься с ребенком, не улучшишь. Это некое врожденное качество, которое тяжело развить даже у больших спортсменов», — рассказывает директор центра спорта и образования Николай Ларин

Записаться можно в любое время, кроме июля, когда в школе каникулы. Плюс дважды в год — в декабре и в конце июня — проводят просмотры, на которые могут приезжать и ребята из других городов. Для них недалеко от основного здания школы открыт интернат на 70 мест.

Выход в большой спорт

Воспитанники московских футбольных школ показывают хорошие результаты. В 2013-м шесть «чертановцев» стали чемпионами Европы среди юношей. В прошлом году российские команды, за которые играли 17 москвичей, выиграли два международных турнира: турнир памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина и Кубок развития.

В том же 2017-м столичные футболисты из «Чертанова» победили в крупных международных соревнованиях в Мадриде , обойдя итальянский «Ювентус», лондонский «Челси», финский «КяПа», немецкий «Вердер». А 17-летний москвич Кирилл Колесниченко вошел в список самых талантливых молодых футболистов, который составила The Guardian

То есть у детей есть выход в большой спорт, который начинается в клубе родной школы. В футбольном клубе «Чертаново», например, играют спортсмены в возрасте от 16 до 22 лет, и все они воспитанники школы. Директор объясняет: «Родители, когда выбирают между школами, предпочитают ту, в отношении которой есть уверенность, что после ее окончания в команде играть будет их ребенок, а не легионеры или ребята из других клубов».

В футболе не бывает мелочей

«Многие ребята талантливые, способные, но важно, чтобы они не только ярко начинали, но и ярко оканчивали футбольную школу», — уверен тренер. Для этого нужно дать им понять, что не бывает мелочей, на которые спортсмен может не обращать внимания: во многом от этих, казалось бы, мелочей зависит, какой будет игра. Поэтому все, что говорит тренер, нужно брать на вооружение.

Конечно, к каждому ребенку нужен свой подход, и внимание к воспитанникам видно во всем. Для ребят готовят горячие завтраки и обеды, бесплатно выдают экипировку, на соревнования их возят на школьных автобусах, на каждой тренировке обязательно присутствуют врачи. И даже на сборы несколько раз ездили учителя общеобразовательной школы, чтобы футболисты не отставали по программе. Но это не значит, что «чертановцы» страдают от гиперопеки. «Приходя в команду, игроки попадают в атмосферу требовательности. От них ждут результата, ради которого и пригласили в команду», — говорит Михаил Буренков. К этому ребят и готовят.

От часовой тренировки к стажировке в « Манчестер Юнайтед

К требовательности юные футболисты привыкают рано. В большом манеже занимаются 11-летние «чертановцы», и слышен только голос тренера. Подростки старательно выполняют все команды — это ли не мечта любого учителя!

Расписание зависит от возраста: у начинающих спортсменов тренировки часовые и проходят три раза в неделю, у самых старших в один день могут быть и теория футбола, и общая физическая подготовка в зале, и занятие на поле. Те, кто играет за клуб «Чертаново», занимаются не меньше шести часов в день. Каждые выходные в школе устраивают матчи.

Италию, Испанию, Перу, Есть и летние лагеря, где отдых совмещают с тренировками. Юные спортсмены бывают за границей: ездят на игры в Японию Мексику . Самых талантливых приглашают на стажировки иностранные школы, например «Манчестер Юнайтед».

Спорт учебе не помеха

«99 процентов тех, кто занимается в отделении «Чертаново-1», учатся в нашей же общеобразовательной школе», — говорит Николай Ларин. Это 320 ребят среди более чем двух тысяч футболистов. Сюда поступают игроки «Чертанова-1» и девочки из женского «Чертанова». Для них составляют специальное расписание, но программа та же, что и в других школах.

Как ребята, все время занятые тренировками и матчами, успевают учиться? Спорт и здесь приходит на выручку. «Спорт организует, учит, как выполнять намного больше дел в течение дня. Потом и во взрослом возрасте наши ученики умеют лучше планировать дела, и, естественно, они успешнее и в подготовке к ЕГЭ, и в поступлении в вузы. На протяжении последних пяти лет, пожалуй, один-два процента не поступают, а все остальные получают высшее образование. И это им удается именно благодаря спорту, благодаря тому, что они умеют организовать себя», — объясняет директор общеобразовательной школы Лада Федорова.

Ее слова подтверждают результаты экзаменов: например, в прошлом учебном году треть одиннадцатиклассников получили пятерки по математике базового уровня, почти половина — четверки. Многие сдают математику профильного уровня, к примеру, те, кто собирается изучать спортивный менеджмент.

Конечно, спортивные вузы у выпускников в чести: в них идут 70 процентов детей. Остальные выбирают очень разные профессии. Лада Федорова уточняет: «За последние два-три года наши дети поступали в Российский государственный университет нефти и газа, окончили Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел . Есть выпускники, которые учатся в Российском университете дружбы народов ».

В футболисты я пойду, пусть меня научат

В спортшколы детей принимают по результатам тестирования. Минимальный возраст для групп начальной подготовки прописан в федеральных стандартах. Например, для художественной гимнастики это шесть лет, а для хоккея и футбола — девять.

Если есть места, спортшколы принимают учеников круглый год. Записаться можно как в самом учреждении, так и онлайн на mos.ru . Для этого понадобятся данные документов, удостоверяющих личность заявителя и ребенка. При зачислении нужна будет медицинская справка об отсутствии у ребенка противопоказаний заниматься выбранным видом спорта.

Для тех, кто еще не определился с выбором, проводят тестирования, которые покажут, к чему у ребенка наибольшая предрасположенность. В центрах Москомспорта это сделают опытные специалисты и дадут родителям рекомендации. Еще один вариант — провести тест самостоятельно. В этом случае результаты занесут в онлайн-базу сервиса, и система выдаст заключение со списком видов спорта, которые больше подходят ребенку, а также перечень школ, где проходят занятия.