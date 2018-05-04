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Сотрудники районных организаций приняли участие в первомайском шествии
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Сотрудники районных организаций приняли участие в первомайском шествии 

Коньково 4 мая 2018
Фото: Коньково
Сотрудники районных организаций, студенты, а также активные жители района поучаствовали в шествии на Красной площади 1 мая. Погода располагала к длительной прогулке: было по-летнему тепло и светило солнце.
В традиционном мероприятии, посвященном празднику весны и труда, как сообщили СМИ, поучаствовали более 100 тысяч человек. Среди них были и представители управы района Коньково, ветераны, студенты МФЮА и МиСиС, сотрудники «Жилищника района Коньково», учителя. Как отметили преподаватели школы № 1273, отличная, летняя погода и праздничная красавица-Москва настроили на успешное завершение учебного года.
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