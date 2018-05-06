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Филиал хабаровской гимназии появится в Китае
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Филиал хабаровской гимназии появится в Китае 

Хабаровский край сегодня 31 минуту назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Филиал хабаровской гимназии №5 появится в Харбине, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». О создании русской школы здесь заговорили еще осенью прошлого года. Сейчас же руководство гимназии и администрация Хабаровска оформляет необходимый пакет документов, после чего новое учреждение должно будет пройти лицензирование в министерстве образования Российской Федерации.
— Власти Харбина уже подготовили помещение для работы международной школы. Мы должны будем оценить, насколько оно подходит для учебного процесса. Кроме этого, необходимо решить вопрос кадров для работы в этой школе. Думаю, с этим проблем не будет, — рассказала начальник управления образования города Ольга Тен.
Филиал школы необходим в Харбине необходим, так как здесь постоянно находится большое количество русских семей, таким образом, в городе есть около 100 потенциальных учеников.
— Обучающая программа в новой школе будет построена так, чтобы воспитанники, переехав в Россию, буквально с первых дней могли легко продолжить обучение уже в нашей школе. Филиал хабаровской гимназии в Харбине будет пользоваться популярностью, ведь на получение дополнительного российского образования есть спрос и со стороны жителей Китая, — отметили в городской пресс-службе.
Напомним, что в декабре 2017 года уже возникал вопрос о создании класса изучения русского языка на острове Хайнань.
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