Филиал хабаровской гимназии появится в Китае

— Власти Харбина уже подготовили помещение для работы международной школы. Мы должны будем оценить, насколько оно подходит для учебного процесса. Кроме этого, необходимо решить вопрос кадров для работы в этой школе. Думаю, с этим проблем не будет, — рассказала начальник управления образования города Ольга Тен.

Филиал школы необходим в Харбине необходим, так как здесь постоянно находится большое количество русских семей, таким образом, в городе есть около 100 потенциальных учеников.

— Обучающая программа в новой школе будет построена так, чтобы воспитанники, переехав в Россию , буквально с первых дней могли легко продолжить обучение уже в нашей школе. Филиал хабаровской гимназии в Харбине будет пользоваться популярностью, ведь на получение дополнительного российского образования есть спрос и со стороны жителей Китая , — отметили в городской пресс-службе.

Напомним, что в декабре 2017 года уже возникал вопрос о создании класса изучения русского языка на острове Хайнань.