Директоров 13 школ и детских садов в Ярославле накажут из-за судимости педагогов

Прокуратура Фрунзенского района прошла с проверкой по семи детским садам и шести школам в Ярославле , оштрафовав директоров.

Претензии прокуроров возникли к тому, как принимали на работу педагогов — большинство из них либо не предоставляли справки об отстутствии судимости, либо предоставляли просроченные документы.

— В адрес заведующих вынесены представления об устранении нарушений. В отношении троих заведующих дошкольных учреждений возбудили административные дела, — рассказали в прокуратуре Ярославской области

Директорам за подобные нарушения грозят штрафы от 1000 до 5000 рублей.