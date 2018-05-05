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Директоров 13 школ и детских садов в Ярославле накажут из-за судимости педагогов
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Директоров 13 школ и детских садов в Ярославле накажут из-за судимости педагогов 

76.ru 3 часа назад
Фото: 76.ru
Прокуратура Фрунзенского района прошла с проверкой по семи детским садам и шести школам в Ярославле, оштрафовав директоров.
Претензии прокуроров возникли к тому, как принимали на работу педагогов — большинство из них либо не предоставляли справки об отстутствии судимости, либо предоставляли просроченные документы.
— В адрес заведующих вынесены представления об устранении нарушений. В отношении троих заведующих дошкольных учреждений возбудили административные дела, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.
Директорам за подобные нарушения грозят штрафы от 1000 до 5000 рублей.
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