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В музее ВМА им. С. М. Кирова кафедра русского языка провела пять натурных уроков, посвященных многовековой истории вуза
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В музее ВМА им. С. М. Кирова кафедра русского языка провела пять натурных уроков, посвященных многовековой истории вуза 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Цель такой работы — помощь курсантам и слушателям Факультета подготовки врачей для иностранных армий в совершенствовании речевых умений и навыков, в знакомстве с культурой, бытом, историей России и академии.
В первой декаде учебного года в музее Военно-медицинской академии (ВМА) им. С. М. Кирова кафедра русского языка провела пять натурных уроков, посвященных многовековой истории вуза. Более 400 слушателей и курсантов 2, 3, 4, 5, 7 факультетов ознакомились с экспозицией музея, а также с интересными событиями и фактами из истории академии. Кафедра русского языка выражает благодарность и высокую признательность начальнику мемориального зала Академии Константину Алексеевичу Палию за помощь в проведении натурных уроков, за великолепную подачу материала и умение заинтересовать курсантов и слушателей.
Натурные уроки, как и другие виды внеклассной работы (тематические экскурсии, конкурсы, посещение театров, просмотр кинофильмов на русском языке), являются основой концепции расширения учебно-языковой среды, которая разработана на кафедре русского языка. В работе с личным составом особое внимание уделяется созданию условий для гармоничного развития языковой личности обучающихся, их социокультурной адаптации.
Цель такой работы — помощь курсантам и слушателям Факультета подготовки врачей для иностранных армий в совершенствовании речевых умений и навыков, в знакомстве с культурой, бытом, историей России и Военно-медицинской академии.
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