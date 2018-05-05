В музее ВМА им. С. М. Кирова кафедра русского языка провела пять натурных уроков, посвященных многовековой истории вуза

Цель такой работы — помощь курсантам и слушателям Факультета подготовки врачей для иностранных армий в совершенствовании речевых умений и навыков, в знакомстве с культурой, бытом, историей России и академии.

В первой декаде учебного года в музее Военно-медицинской академии (ВМА) им. С. М. Кирова кафедра русского языка провела пять натурных уроков, посвященных многовековой истории вуза. Более 400 слушателей и курсантов 2, 3, 4, 5, 7 факультетов ознакомились с экспозицией музея, а также с интересными событиями и фактами из истории академии. Кафедра русского языка выражает благодарность и высокую признательность начальнику мемориального зала Академии Константину Алексеевичу Палию за помощь в проведении натурных уроков, за великолепную подачу материала и умение заинтересовать курсантов и слушателей.

Натурные уроки, как и другие виды внеклассной работы (тематические экскурсии, конкурсы, посещение театров, просмотр кинофильмов на русском языке), являются основой концепции расширения учебно-языковой среды, которая разработана на кафедре русского языка. В работе с личным составом особое внимание уделяется созданию условий для гармоничного развития языковой личности обучающихся, их социокультурной адаптации.

Цель такой работы — помощь курсантам и слушателям Факультета подготовки врачей для иностранных армий в совершенствовании речевых умений и навыков, в знакомстве с культурой, бытом, историей России и Военно-медицинской академии.