Школу в Грязовецком районе закрыли после массового отравления

С 7 мая приостановлена деятельность Вохтожской школы. Специалисты Роспотребнадзора по Вологодской области проводят эпидемиологическое расследование в пищеблоке.

4 мая 14 школьников учебного учреждения поселка Вохтога были госпитализированы с острым отравлением кишечника. Всего к медикам обратился 21 ученик 2-8 классов.

Материалы, собранные представителями Роспотребнадзора в школе и организации, которая обеспечивала питанием детей, будут исследованы в лаборатории. Также проводится обследование заболевших и персонала пищеблока.

Расследование проводит и Грязовецкий межрайонный следственный отдел. По факту массового отравления в школе возбуждено уголовное дело в ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей). В школе изъяли документацию. Расследование уголовного дела продолжается.