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Школу в Грязовецком районе закрыли после массового отравления
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Школу в Грязовецком районе закрыли после массового отравления 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
С 7 мая приостановлена деятельность Вохтожской школы. Специалисты Роспотребнадзора по Вологодской области проводят эпидемиологическое расследование в пищеблоке.
4 мая 14 школьников учебного учреждения поселка Вохтога были госпитализированы с острым отравлением кишечника. Всего к медикам обратился 21 ученик 2-8 классов.
Материалы, собранные представителями Роспотребнадзора в школе и организации, которая обеспечивала питанием детей, будут исследованы в лаборатории. Также проводится обследование заболевших и персонала пищеблока.
Расследование проводит и Грязовецкий межрайонный следственный отдел. По факту массового отравления в школе возбуждено уголовное дело в ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей). В школе изъяли документацию. Расследование уголовного дела продолжается.
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