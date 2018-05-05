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Студенты случайно узнали, что их преподаватель математики — фитнес-модель!
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Студенты случайно узнали, что их преподаватель математики — фитнес-модель! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Однажды студенты одного из Лондонских университетов чуть не попадали со стульев, когда к ним на пару пришел гиперсексуальный молодой преподаватель математики. Сложно представить себе их реакцию, когда результаты поиска в Интернете поведали, что он к тому же работает моделью! Студентки долго не могли оторваться от его фотографий:)
«Тот момент, когда ты понял, что твой преподаватель математики является топ-моделью», — так этот снимок прокомментировал один из студентов Пьетро Бозелли.
Этот молодой человек обладает не только шикарной внешностью, но и докторской степенью в области машиностроения с уклоном на конструкцию паровых турбин.
А еще он чемпион в категории «Европейская фитнес-модель 2014» (вполне заслуженно, как по мне).
Пьетро тренируется несколько раз в день и помимо этого успевает читать студентам лекции по математике.
Во время учебы он не раз становился обладателем различных академических наград.
Думаю, у этого парня нет никаких проблем со студентами. Ведь никто не откажется поделить и повычитать под таким руководством…
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