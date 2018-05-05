Студенты случайно узнали, что их преподаватель математики — фитнес-модель!

Однажды студенты одного из Лондонских университетов чуть не попадали со стульев, когда к ним на пару пришел гиперсексуальный молодой преподаватель математики. Сложно представить себе их реакцию, когда результаты поиска в Интернете поведали, что он к тому же работает моделью! Студентки долго не могли оторваться от его фотографий:)

«Тот момент, когда ты понял, что твой преподаватель математики является топ-моделью», — так этот снимок прокомментировал один из студентов Пьетро Бозелли.

Этот молодой человек обладает не только шикарной внешностью, но и докторской степенью в области машиностроения с уклоном на конструкцию паровых турбин.

А еще он чемпион в категории «Европейская фитнес-модель 2014» (вполне заслуженно, как по мне).

Пьетро тренируется несколько раз в день и помимо этого успевает читать студентам лекции по математике.

Во время учебы он не раз становился обладателем различных академических наград.

Думаю, у этого парня нет никаких проблем со студентами. Ведь никто не откажется поделить и повычитать под таким руководством…