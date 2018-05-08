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В Ноябрьске на месте «царь-лужи» появится школа на 1 200 мест
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В Ноябрьске на месте «царь-лужи» появится школа на 1 200 мест 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Как передаёт издание «Накануне.RU», в администрации Ноябрьска озвучили планы по обустройству пустыря в восьмом микрорайоне. По сообщению пресс-службы мэрии, власти города следят за ситуацией в восьмом микрорайоне. В выходные заморозки позволили сотрудникам «Севердорстроя» проложить трубу в центре лужи, чтобы изменить уровень воды в водоёме.
В планах властей города постепенно осушить царь-лужу и на месте пустыря построить школу на 1 тыс. 200 мест со спортивной площадкой.
Восьмой микрорайон относительно новый район города. Основа его населения: бывшие жители аварийных домов, социальные категории граждан и молодые семьи. Застройка в районе преимущественно многоэтажная от того, и район многонаселённый, но своих детских садов и школ у его жителей — нет.
Сейчас им приходиться водить детей в сады и школы в соседние районы, из-за чего маленьким жителям микрорайона приходиться постоянно ждать свободных мест. Ведь по закону на первоочередный прием в эти заведения претендуют дети, зарегистрированные возле школы.
Строительство детского сада должно было начаться в январе 2018-года. Пока не ясно, когда застройщик планирует сдать объект. Теперь, похоже, решился вопрос и со школой. Однако, как скоро проект начнут воплощать в жизнь пока не известно.
ИА «Уральский меридиан» уже писал о луже в восьмом микрорайоне, которая уже стала не только местной достопримечательностью, но и интернет мемом.
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