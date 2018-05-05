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Студент из США принес на экзамен проигрыватель виниловых дисков вместо телефона
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Студент из США принес на экзамен проигрыватель виниловых дисков вместо телефона 

Letidor.ru 39 минут назад
Фото: Letidor.ru
Преподаватель одной из средних школы города Ванкувера (штат Вашингтон, США) рассказал об удивившем его, а потом и весь мир, студенте. Молодой человек оригинально обошел запрет не приносить телефоны на экзамен даже ради обычного прослушивания музыки в наушниках. Студент взял с собой проигрыватель виниловых пластинок и наслаждался песнями Канье Уэста, пока писал тест по физике.
Студенты пишут экзамен по физике сегодня. Я запретил им приносить сотовые телефоны даже ради музыки, чтобы они не смогли списать. Этот студент принес с собой проигрыватель для винила и наслаждается звучанием Канье в наушниках прямо сейчас…
— написал преподаватель.
Он также поделился фотографией, сделанной в классе во время экзамена.
Students are taking their Physics Midterm exam today. I said no cell phones, not even for music since they could be used to cheat. This student brought in a record player and is bumping Kanye in his headphones right now… pic.twitter.com/p57iMIal7D
— Eric Saueracker (@esaueracker) 11 апреля 2018 г.
Чуть позже учитель рассказал, что юноша успешно сдал тест по физике. Также он добавил, что студент во время экзамена слушал дебютный альбом американского репера The College Dropout.
В комментариях пользователи по-разному отнеслись к поступку юноши. Одни взяли себе на заметку подобный способ наслаждаться музыкой на экзаменах, а другие предположили, что студент мог заранее записать ответы на пластинки. Были и те, кто похвалил учителя за лояльность, ведь даже слушать музыку во время сдачи тестов разрешают далеко не все педагоги.
Кстати, пост стал настолько популярным, что компания, производящая батончики, которые ел этот юноша в ходе письменного экзамена, даже подарила преподавателю и студенту набор своей продукции.
Фото: shutterstock.com
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