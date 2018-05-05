Клещи в детсадах и школах возмутили костромского губернатора

Клещей на территории детских садов и школ губернатор назвал ЧП, узнал KOSTROMA.TODAY. Он потребовал не допустить появления опасных насекомых в населенных пунктах и около образовательных учреждений.

«Места массового нахождения граждан, в особенности прилегающие к школам и детским садам территории, должны быть обработаны в первоочередном порядке. Факты присасываний клещей на городских и поселенческих территориях, у школ и детских садов необходимо воспринимать как самое настоящее ЧП», — отметил Сергей СИТНИКОВ.

На борьбу с клещами опять решено бросить вооруженные силы.