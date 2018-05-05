В преддверии Дня Победы пионеры из калининградской школы №44 приводят в порядок памятники в городе.

Делают они это по собственной инициативе. Учебное заведение –единственное в регионе, где принимают в пионеры. И с каждым годом желающих носить красный платок на плечах всё больше. О том, как пионеры 21 века заботятся о городе, расскажет Яна Как говорится, пионер — всем ребятам пример. Поэтому сегодня школьники вооружились кисточками, краской и собираются привести в порядок территорию вокруг памятника 22:46 Одной из первых в дружной колонне пионеров шагает Аня Ремига. Именно она и организовала эту уборку. Пару дней назад девочка проходила мимо памятника с подругой и решила его почистить.

Анна Ремига, ученица школы №44:

— Мы принесли после школы свои тяпки, веник, грабли. Первым делом мы покрасили буквы на тех двух плитах. Мы принесли краску, нам школа купила и кисточки, мы покрасили.

Пример Ани и её одноклассницы Лены оказался заразительным для остальных ребят. На следующий день убираться они приходят целой дружиной 15 человек. Обелиск, который ребята решили отмыть и покрасить находится недалеко от их школы в парке на улице Колхозной. На плиты нанесены имена погибших во время Великой Отечественной войны. Тех, кто штурмовал Кёнигсберг в далёком 1945 году. С губками, водой и кисточками в руках ребята рвутся в бой с пылью и грязью. Бесконечная энергия и энтузиазм позволяют пионерам привести в порядок мемориал в считанные минуты. Самая главная проблема для детей не измазаться в краске.

Елена Екель, ученица школы №44:

— Мне это нравится, мне это интересно. Помогать людям, окружающей среде это классно. Пионер должен всем помогать и учиться хорошо.

Кроме уборки школьникам удается сделать ещё одно дело. Впервые в истории они принимают в пионеры новых товарищей за стенами школы. Теперь их на 5 человек больше. Под барабанную дробь новоиспеченным членам братства повязывают на плечах красные галстуки.

Среди них шестиклассник Тимур Алексеев. Школьник признаётся, раньше он не был прилежным учеником. Но всё изменилось, когда решил стать пионером.

Тимур Алексеев, ученик школы №44:

— Я решил исправиться, потому что всю жизнь не проживёшь как хулиган. Надо исправляться. Это очень большая ответственность, потому что надо следить за порядком в школе, раз я патрулирую её. Если человек стал пионером, он всегда должен исправляться и помогать другим людям.

В 44-й школе по уставу принимают в пионеры учеников, начиная с 3 класса. Сейчас их 130 человек. 18 мая станет на 90 больше. Этому рады ветераны школьной пионерии. Ведь у них большие планы. Ребята уже нашли ещё одну памятную плиту, которая нуждается в уходе. Правда, с ней пионерам без помощи взрослых не справиться.