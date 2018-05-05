В Крыму появится школа имени Героя Советского Союза Коробчука

СИМФЕРОПОЛЬ , 5 мая — РИА Новости Крым . Ильинский учебно-воспитательный комплекс Красноперекопского района Республики Крым присоединился к патриотическому проекту Общероссийского народного фронта «Имя героя — школе». Учебное заведение увековечит имя героя Советского Союза Александра Коробчука. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

По данным организации, с инициативой сохранить память о герое выступили представители учебного заведения и управления образования и молодежи администрации Красноперекопского района.

Как сообщают в ОНФ, имена выдающихся людей в рамках проекта «Имя героя — школе» на сегодняшний день носят 18 крымских учебных заведений. Среди всех регионов страны — это пятый результат, которого местные общественники сумели добиться за три года реализации проекта в Крыму.

"Крымские учебные заведения в разных городах и районах полуострова активно присоединяются к проекту ОНФ. Все чаще инициативы исходят от сельских школ, в которых имеется только всего одно учебное заведение. Это в очередной раз свидетельствует о высоком уровне патриотизма в Крыму", — подчеркнул эксперт ОНФ Валентин Некрасов.

Александр Коробчук родился в 1918 году на Западной Украине. 1 октября 1938 года Краснолучским райвоенкоматом был призван в РККА. С 1942 года участвовал в боях под Сталинградом, Ростовом, на Миус-фронте, в Донбассе. В феврале 1944 года дивизию, в которой воевал Коробчук, с низовьев Днепра перебросили на Перекопский перешеек. Коробчук был трижды ранен в боях. 12 апреля 1944 года грудью закрыл амбразуру вражеского дзота, который препятствовал пулеметным огнем продвижению его стрелковой роты. Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Коробчук похоронен в братской могиле в селе Воронцовка Красноперекопского района Республики Крым.