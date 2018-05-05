Ещё
В Крыму появится школа имени Героя Советского Союза Коробчука
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму появится школа имени Героя Советского Союза Коробчука 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости Крым. Ильинский учебно-воспитательный комплекс Красноперекопского района Республики Крым присоединился к патриотическому проекту Общероссийского народного фронта «Имя героя — школе». Учебное заведение увековечит имя героя Советского Союза Александра Коробчука. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.
По данным организации, с инициативой сохранить память о герое выступили представители учебного заведения и управления образования и молодежи администрации Красноперекопского района.
Как сообщают в ОНФ, имена выдающихся людей в рамках проекта «Имя героя — школе» на сегодняшний день носят 18 крымских учебных заведений. Среди всех регионов страны — это пятый результат, которого местные общественники сумели добиться за три года реализации проекта в Крыму.
"Крымские учебные заведения в разных городах и районах полуострова активно присоединяются к проекту ОНФ. Все чаще инициативы исходят от сельских школ, в которых имеется только всего одно учебное заведение. Это в очередной раз свидетельствует о высоком уровне патриотизма в Крыму", — подчеркнул эксперт ОНФ Валентин Некрасов.
Александр Коробчук родился в 1918 году на Западной Украине. 1 октября 1938 года Краснолучским райвоенкоматом был призван в РККА. С 1942 года участвовал в боях под Сталинградом, Ростовом, на Миус-фронте, в Донбассе. В феврале 1944 года дивизию, в которой воевал Коробчук, с низовьев Днепра перебросили на Перекопский перешеек. Коробчук был трижды ранен в боях. 12 апреля 1944 года грудью закрыл амбразуру вражеского дзота, который препятствовал пулеметным огнем продвижению его стрелковой роты. Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Коробчук похоронен в братской могиле в селе Воронцовка Красноперекопского района Республики Крым.
РИА Новости Крым: последние новости
"Нас вытащили из плена" - покинувшая Украину член экипажа "Норда" Черноморский флот следит за учениями НАТО - источник Украина требует "безотлагательно" отпустить задержанных вблизи Крыма рыбаков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте240
Авианосец «Шторм» изменит баланс в трех регионах мира882
РФ обвинили в использовании «нового лазерного оружия»292
Навальный задержан в центре Москвы42
В центре Москвы начались задержания107
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
00:42
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте
Политика
01:34
Жилье в Абхазии: опасно, но очень дешево
Недвижимость Статьи
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
01:39
Россиян предупредили об аномальной жаре
Погода Общество
05:23
Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй
Политика
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение