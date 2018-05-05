Здесь даже роботы поют «Аллилуйя»: Ноябрьская Православная гимназия отмечает 18-летие

Сегодня не вполне обычная школа распахнула двери для всех желающих. Родители, учителя, священнослужители… Сначала звучали поздравительные речи, а после было самое интересное.

Корреспондент «Красного Севера» посетила урок информатики. Изучали двоичный код. Казалось бы, что необычного? Но все же удивляться было чему: переведенный в двоичный код церковнославянский алфавит, робот, поющий «Аллилуйя», молитва в конце урока…

— Наша программа не отличается от программы любой светской школы, — поясняет учитель информатики Герасименко Максим. — Но благодаря метапредметности мы можем добавлять вероучительный компонент. Это происходит на всех уроках. Не хочу сравнивать наших детей и учащихся светских школ: каждый ребенок индивидуален и в то же время все дети одинаковы в чем-то. У нас маленькая школа, отношения между учениками, учителями близкие и доверительные, дети прислушиваются ко взрослым, нет никакого противления.

— На сегодняшний день у нас учатся 140 детей и работает 37 сотрудников, — рассказывает директор Православной гимназии Александр Ткаченко . — В классах в среднем по 14 человек. В основном к нам приходят дети верующих родителей, и тех, кто хочет, чтобы их дети впитали в себя все лучшее, что накопила наша вера за многие сотни лет.

По словам директора, гимназисты получают полноценное образование, в школе есть такие кружки и секции, как греко-римская борьба, хоккей с шайбой, спортивный туризм, робототехника, дизайнерская школа, английский язык и другие. Также в программу допобразования включены работающие «Школа алтарника» и театр «Благовест».

— Я училась в светской школе, два года назад пришла сюда, — говорит девятиклассница Татьяна Наточий. — Здесь люди другие — они добрее, отзывчивее, мне очень нравится.

— Моя семья ходит в храм, я с первого класса получаю здесь знания. Православная гимназия — во многом обычная школа, — продолжает одноклассница Татьяны Агафья Быстрова. — Учителя добрые, терпеливые, поэтому и учиться легче.