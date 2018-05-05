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Британские школы избавляются от стрелочных часов, так как дети их не понимают
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Британские школы избавляются от стрелочных часов, так как дети их не понимают 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Британские СМИ сообщили, что школы страны начали активно избавляются от стрелочных часов. Первые случаи отказов от устройств «старого типа» были зафиксированы ещё несколько лет назад, однако сейчас тенденция приняла по-настоящему государственные масштабы, передаёт «Дети@mail.ru».
Общеобразовательные учреждения по всему королевству решили отказаться от часов со стрелками. Основной причиной изменений является то, что новые поколения учащихся не способны быстро определить по ним время.
Школьные преподаватели решили, что правильней будет не обучать детей уходящим в историю устройствам, а повесить в классах новые часы с цифрами.
Фото: Fotolia / Kara
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