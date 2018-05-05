Сергей Кравцов: Дополнительная экспертиза заставит издательства более тщательно проверять учебники

Дополнительная экспертиза российских учебников, предложенных к включению в федеральный перечень, выдала 30% отрицательных заключений. Для издателей результат независимой экспертизы это — тревожный звонок: нужно очень внимательно относиться к созданию учебной литературы, которая окажется в руках наших школьников.

Сергей Кравцов. Вместе с тем говорить о дальнейшей судьбе учебников еще не время — результаты экспертизы должен согласовать научной-методический совет по учебникам при министерстве, рассказал в интервью « Российской газете » заместитель министра образования и науки — руководитель Рособрнадзора

Президент России поручил Министерству образования повысить качество экспертизы учебников, входящих в федеральный перечень, рассказал Кравцов. Минобрнауки заказало дополнительную экспертизу учебников, которые издатели предложили включить в этот список.

Российская академия образования по поручению Минобрнауки подобрала независимых специалистов, которые затем проверили 1800 учебников. Каждое издание проверяли три эксперта, уделяя особое внимание актуальности материала, наличию в учебниках ошибок, опечаток, неточностей. «Эксперты выявили, что около 30% учебников, получивших ранее положительные экспертные заключения, содержат ошибки и разные недочеты», — сообщил замглавы Минобразования.

Он отметил, что большинство получивших отрицательную экспертизу учебников практически не продавались и не печатались. «Возможно, предлагая их к включению в федеральный перечень, издательства рассчитывали получить бюджетные продажи продукции, на которую нет спроса на рынке», — считает Кравцов.

Сейчас результаты экспертизы переданы на рассмотрение участникам научно-методического совета по учебникам. После того, как они изучат документы, состоится заседание совета: если результаты будут приняты, указанные учебники в федеральный перечень не попадут. «Если совет по учебникам примет результаты экспертизы, издательствам придется более внимательно подходить к вопросу проверки качества того, что они печатают. Однако на присутствие издательств на рынке проведенная экспертиза никак не повлияет. Она пока не сокращает и сам федеральный перечень учебников, а только лишь подтверждает, что его формирование требует новых правил», — подчеркнул глава Рособрнадзора.

Список рекомендованных и одобренных министерством учебников появился в конце 1990-х годов, чтобы исправить ситуацию с вакханалией и засильем на рынке некачественной школьной литературы, напомнил чиновник. «На основе грифа „рекомендовано министерством“ школы закупают учебники за счет государства. В 2012-2013 гг. список содержал около 3 тысяч наименований, что сказывалось и на качестве учебников. Сегодня список сократился примерно до 1400 наименований. И мы уверены, что необходимо еще больше ужесточать контроль качества учебников», — подчеркнул глава Рособрнадзора.

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