Глава Рособрнадзора в Татарстане покинула свой пост

Экс-главу Рособрнадзора Татарстане Гульнару Габдрахманову назначили новым руководителем Госкомитета РТ по архивному делу, сообщает пресс-служба президента РТ.

Соответствующий указ президент Татарстана подписал 4 мая.

Ранее Гульнара Габдрахманова около четырёх лет занимала должность замминистра образования и науки РТ, руководила департаментом надзора и контроля в сфере образования (Рособрнадзор по РТ).

Карьеру она начинала в начале 1990-х преподавателем русского языка и литературы в Арском педучилище. Около 20 лет отработала в сфере образования в Балтасинском районе, дослужившись до начальника районного управления образования. Заслуженный учитель Татарстана.