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Глава Рособрнадзора в Татарстане покинула свой пост
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Глава Рособрнадзора в Татарстане покинула свой пост 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Экс-главу Рособрнадзора в Татарстане Гульнару Габдрахманову назначили новым руководителем Госкомитета РТ по архивному делу, сообщает пресс-служба президента РТ.
Соответствующий указ президент Татарстана подписал 4 мая.
Ранее Гульнара Габдрахманова около четырёх лет занимала должность замминистра образования и науки РТ, руководила департаментом надзора и контроля в сфере образования (Рособрнадзор по РТ).
Карьеру она начинала в начале 1990-х преподавателем русского языка и литературы в Арском педучилище. Около 20 лет отработала в сфере образования в Балтасинском районе, дослужившись до начальника районного управления образования. Заслуженный учитель Татарстана.
Напомним, предыдущего председателя Госкомитета Татарстана по архивному делу Ираду Аюпову, которая занимала эту должность около двух лет, 3 мая назначили министром культуры РТ.
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