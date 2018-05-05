Делегация МГУ посетила ННГУ им. Лобачевского

Как сообщается на сайте ННГУ, визит организован Законодательным собранием Нижегородской области и Нижегородским государственным университетом им. Н. И. Лобачевского. 4 мая в рамках визита состоялась встреча студенческого актива и профессорско-преподавательского состава МГУ, студентов Института экономики и предпринимательства ННГУ им. Н. И. Лобачевского и слушателей Малой академии государственного управления.

По словам ректора ННГУ профессора Евгения Чупрунова, практика таких визитов важна для обмена опытом. Участники встречи сразились в деловой игре «Битва управленческих компетенций», обменивались опытом и мнениями и дискутировали на тему развития системы государственного и муниципального управления. Также в рамках визита состоялась экскурсия по инновационным научным площадкам ННГУ, в числе которых — НИИ Нейронаук и Симуляционный центр Университета Лобачевского.