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Делегация МГУ посетила ННГУ им. Лобачевского
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Делегация МГУ посетила ННГУ им. Лобачевского 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Со 2 по 4 мая в Нижегородской области с визитом находится делегация студентов и преподавателей факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
Как сообщается на сайте ННГУ, визит организован Законодательным собранием Нижегородской области и Нижегородским государственным университетом им. Н. И. Лобачевского. 4 мая в рамках визита состоялась встреча студенческого актива и профессорско-преподавательского состава МГУ, студентов Института экономики и предпринимательства ННГУ им. Н. И. Лобачевского и слушателей Малой академии государственного управления.
По словам ректора ННГУ профессора Евгения Чупрунова, практика таких визитов важна для обмена опытом. Участники встречи сразились в деловой игре «Битва управленческих компетенций», обменивались опытом и мнениями и дискутировали на тему развития системы государственного и муниципального управления. Также в рамках визита состоялась экскурсия по инновационным научным площадкам ННГУ, в числе которых — НИИ Нейронаук и Симуляционный центр Университета Лобачевского.
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