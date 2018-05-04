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Совет ректоров выдвинул ряд инициатив
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Совет ректоров выдвинул ряд инициатив 

Навигатор образования 40 минут назад
Фото: Навигатор образования
В рамках XI съезда Российского союза ректоров, стартовавшего в минувший четверг в Петербурге, глава союза Виктор Садовничий выступил с предложением направить в организованное русло международные студенческие состязания по математике, физике и другим специальностям, а также предложил регионам создать научно-образовательные консорциумы.
Международная студенческая олимпиада / https://www.mkgtu.ru/
Виктор Садовничий напомнил о том, что совсем недавно команда студентов Московского госуниверситета (МГУ) имени М. В. Ломоносова стала абсолютным чемпионом мира на соревнованиях по программированию, награды получили и представители команды Московского физико-технического института (МФТИ) и Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО). Ректор МГУ полагает, что подобные университетские состязания надо «ставить в организованное русло» и Союз ректоров готов подобную работу, нацеленную на организацию студенческих олимпиад международного уровня. На данный момент она ведётся исключительно в инициативном порядке. Кроме того, В. Садовничий призвал поднимать региональные вузы. Он сказал, что в стране пока около 40 ведущих вузов, число которых нужно увеличить до 150. Как же быть в таком случае регионам, где подобных учебных заведений нет? Союз ректоров предлагает создавать в регионах научно-образовательные консорциумы или кластеры, в основе которых должно быть обязательство регионального высшего учебного заведения по развитию актуальной для региона темы или отрасли. Иными словами, ресурсом может быть заинтересованный в развитии той или иной отрасли регион, бизнес-инкубаторы, инвестиции промышленности и другие центры, которые зачастую недостаточно эффективно используются. Система даст возможность объединить молодых учёных, аспирантов и многих других талантливых молодых людей, создать для них необходимые условия для самореализации на региональном уровне. Также глава Союза подчеркнул, что подобные консорциумы должны являться частью профориентационной системы и быть программой регионов. Со своей же стороны Союз ректоров предлагает интеллектуальные ресурсы и заинтересованность в работе «на укрепление единства нашей страны». По мнению В. Садовничего, такая программа станет одной из главных составляющих в создании единого образовательного пространства и развития регионов.
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